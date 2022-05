Die Renditechancen von Anleihen und Zertifikaten, die von mehr als einem Basiswert (Aktie oder Aktienindex) abhängen, leiten sich von der Wertentwicklung des am schlechtesten gelaufenen Basiswertes ab. Im Gegenzug für das erhöhte Risiko dieser als „Worst-of-Strukturen“ bezeichneten Produkte sind diese mit höheren Sicherheitspuffern und/oder Renditechancen ausgestattet, als dies mit Anleihen, die sich nur auf einen Basiswert beziehen, der Fall wäre.

Anleihen und Zertifikate auf möglichst solide Basiswerten ermöglichen Anlegern nicht nur bei einem Kursanstieg der zugrunde liegenden Aktien, sondern auch bei stagnierenden oder deutlich nachgebenden Aktienkursen positive Renditen. Für Anleger, die dem DAX-Schwergewicht Linde (ISIN: IE00BZ12WP82) und der im MDAX gelisteten Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) nach der für die Siemens Energy-Aktie durchwachsenen Kursentwicklung der vergangenen Monate in Zukunft ein halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene Multi Fix Kupon Express Anleihe New Energy 22-26 der Erste Group interessant sein.

5,25% Zinsen und 50% Sicherheitspuffer

Die am 30.5.22 ermittelten Schlusskurse der Linde- und der Siemens Energy-Aktie werden als Ausübungspreise und als Rückzahlungs-Barrieren für die Anleihe fixiert. Die ausschließlich am letzten Bewertungstag (25.5.26) aktivierten Barrieren werden sich bei 50 Prozent der Ausübungspreise befinden. Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktien erhalten Anleger im Jahresabstand einen Zinskupon in Höhe von 5,25 Prozent des Nennwertes der Anleihe gutgeschrieben.

Notieren beide Aktien an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Beobachtungstage, erstmals am 24.5.23 auf oder oberhalb ihrer Rückzahlungs-Barrieren, dann wird die Anleihe am 31.5.23 mit 100 Prozent ihres Ausgabepreises und der anstehenden Kuponzahlung vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt. Läuft die Anleihe mangels vorzeitiger Tilgung bis zum finalen Bewertungstag, dann wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn beide Aktien dann auf oder oberhalb der bei 50 Prozent der Ausübungspreises liegenden Barrieren notieren. Befindet sich dann eine oder beide Aktien mit mehr als 50 Prozent im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der schlechter gelaufenen Aktie erfolgen.

Die Erste-Multi Fix Kupon Express Anleihe New Energy 22-26, ISIN: AT0000A2XLZ2, maximale Laufzeit bis 31.5.26 kann derzeit ab einem Mindestvolumen von 3.000 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die den Nachhaltigkeitskriterien der Erste Group entsprechende Multi Fix Kupon Express Anleihe New Energy ermöglicht Anlegern in maximal vier Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der beiden Aktien eine Jahresbruttorendite von 5,25 Prozent.