Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Studie: Diese Kreditinstitute sind im wirtschaftlichen Wandel und Wettbewerbmit Fintechs bestens aufgestelltFortschrittliche Finanztechnologien und mehr Nachfrage nach Nachhaltigkeitwälzen die deutsche Bank- und Sparkassenlandschaft um. Folge: KlassischeKreditinstitute fusionieren oder verschwinden ganz vom Markt, das Filialnetz derFinanzinstitute dünnt immer weiter aus. Diesem Wettbewerbsdruck könnenlangfristig nur Geldhäuser standhalten, die im Bereich der Digitalisierung undInnovation ständig Schritt halten. Welche Banken und Sparkassen hier ausKundensicht die besten Leistungen zeigen, hat das IMWF Institut für Management-und Wirtschaftsforschung deshalb im Auftrag von Focus Money mit Hilfe einerSocial-Listening-Studie untersucht. Bestens abgeschnitten haben dabei unteranderem Wüstenrot, Vontobel und die KfW, die sich als beste in ihremGeschäftsfeld für das Siegel "Ausgezeichnete Bank" qualifiziert haben.Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl der eigenständigen Banken und Sparkassenin Deutschland um ein Viertel geschrumpft. Von ihren Filialen ist seit Anbruchdes neuen Jahrtausends nicht einmal mehr die Hälfte übrig. Als einer derHauptursachen sehen Experten dabei neben der gesellschaftlichen Umorientierungzu einer nachhaltigeren Wirtschaft den ständig steigenden Innovationsdruck durchneue Konkurrenten: Fintechs und Neobanken, die derzeit einen unvergleichlichenBoom erleben und zum Teil mit ihren modernen, digitalen, kundenorientiertenAngeboten innerhalb weniger Jahre zu milliardenschweren Unternehmenheranwachsen. Einige klassische Kreditinstitute wie unter anderem die BMW Bankund PSD Nürnberg stellen sich dieser neuen Herausforderung im Auge derÖffentlichkeit aber ausgesprochen erfolgreich.Das zeigt die Siegelstudie "Ausgezeichnete Banken 2022", die die Reputation vonBanken und Sparkassen in Deutschland im Hinblick auf Innovation,Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investition im öffentlichen Online-Diskursim Zeitraum vom 01. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021 erfasst und für 13Tätigkeitsfelder der Finanzdienstleistung ausgewertet hat. Von den rund 1.350untersuchten Geldhäusern konnten 93 mit dem Siegel "Ausgezeichnete Bank" alsbesonders zukunftsweisend und kundenorientiert identifiziert werden.Spitzenplätze erreichten zum Beispiel die Evangelische Bank im Bereich derkonfessionellen Finanzinstitute und Deka als führende Depotbank. In zwei schontraditionell besonders volksnahen Sektoren der Finanzbranche finden sichbesonders viele "Ausgezeichnete Banken": Insgesamt 22 Sparkassen und 21 Volks-und Raiffeisenbanken qualifizierten sich für das Deutschlandtest-Siegel,