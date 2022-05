Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Studie: Welche gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen alszukunftsorientierte Innovatoren überzeugenVon den einst in tausenden gezählten gesetzlichen Krankenkassen sind nach derjüngsten Konsolidierungsrunde erstmals weniger als 100 übrig. Die privatenKrankenversicherungen haben innerhalb von zehn Jahren 200.000 Vollversicherteeingebüßt, während ihre Gesamtaufwendungen gleichzeitig um zehn Milliarden Euroanwuchsen. Die stark umworbenen Versicherungsnehmer erwarten nicht nur guteLeistung zu günstigen Tarifen, sondern mehr und mehr digitalisierte Kontakt- undEinreichmöglichkeiten sowie ein solides und nachhaltiges Agieren und Investierender Versicherungsträger. Der Krankenversicherungsmarkt steht unter Druck - undaushalten können den auf Dauer nur Anbieter, die die Ansprüche der Kunden imHinblick auf Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investitionerfüllen. Welchen gesetzlichen und privaten Versicherer dies im Auge derÖffentlichkeit am besten gelingt, können Konsumenten am Deutschlandtest-Siegelfür "Ausgezeichnete Krankenkassen" ablesen, das Focus Money auf Grundlage einerSocial-Listening-Studie des IMWF Institut für Management- undWirtschaftsforschung an neun gesetzliche Krankenkassen und vier privateKrankenversicherungen verliehen hat. Geehrt wurden unter anderem die BarmerErsatzkasse und die Süddeutsche Krankenversicherung.Die Studie "Ausgezeichnete Krankenkassen 2022" wertete 438 Millionen deutscheund deutschsprachige, öffentliche Internet-Quellen inklusive redaktionellerSeiten und Social Media im Hinblick auf die Reputation von rund 70 untersuchtenKrankenversicherungsanbietern in Bezug zu den Themenfeldern Innovation,Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investition aus. Knapp 120.000 solcherNennungen im Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021 konnten mitHilfe von Verfahren der Künstlichen Intelligenz identifiziert, zugeordnet undeiner Sentiment-Analyse auf positive, negative oder neutrale Tonalitätunterzogen werden. Die Auswertung erfolgte für gesetzliche Krankenkassen undprivate Krankenversicherungen getrennt, wobei der jeweils am bestenabschneidende Anbieter als Benchmark für die Leistung seiner Wettbewerber dient.Unter den gesetzlichen Krankenkassen stellt die BundesinnungskrankenkasseGesundheit BIG direkt gesund diese Messlatte für ein starke Reputation alsnachhaltiger Innovator dar. Auffällig häufig tauchen die bereits imvor-vorletzten Jahrhundert eingeführten Allgemeinen Ortskrankenkassen in derSpitzengruppe der nachhaltig orientierten Technologieführer auf: Vier der neunSiegel für "Ausgezeichnete Krankenkassen" in der GKV wurden an AOKs verliehen.