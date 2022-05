Private-Equity-Branche Wert schaffen, Nachhaltigkeit vorantreiben / Recruiting-Event von Bain

München/Wien/Zürich (ots) - Deal Generation, Due Diligence, Value Creation, Exit

Planning: Dies ist das alltägliche Geschäft von Private-Equity-(PE-)Fonds. Im

Zuge ihres Recruiting-Events "Results for Returns - How Leading Investors Create

Value and Drive ESG Change" befasst sich die internationale Unternehmensberatung

Bain & Company mit aktuellen Aufgabestellungen in der PE-Branche. Besonderes

Augenmerk gilt dabei den Themen ESG (Environmental, Social, Governance) und

Growth Equity. Die Veranstaltung findet vom 30. Juni bis 1. Juli 2022 in München

statt und richtet sich an herausragende Universitätsstudierende ab dem vierten

Bachelorsemester, an Promovierende aller Fachrichtungen sowie Young

Professionals.



"Unser Event 'Results for Returns' ist für junge Talente die ideale Plattform,

um die Private-Equity-Beratung hautnah zu erleben", erklärt Hendrik Lamché,

Bain-Partner und Mitglied der PE-Praxisgruppe. "Exzellente analytische

Fähigkeiten verschmelzen mit strategischem sowie unternehmerischem Denken und

Handeln - das macht PE-Consulting für alle, die nach herausfordernden Aufgaben

suchen, so interessant." Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich im

Rahmen der Veranstaltung mit Bain-Beraterinnen und -Beratern austauschen und

Karrierewege kennenlernen.