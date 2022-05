Ford Pro präsentiert vollelektrischen E-Transit Custom

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Nächster wichtiger Schritt auf dem Weg in die Elektrifizierung derFord-Nutzfahrzeuge - vollständige Integration in das Ford Pro Eco-System- Die Produktion im Werk Kocaeli (Türkei) startet in der zweiten Jahreshälfte2023- Voraussichtlich bis zu 380 Kilometer Reichweite; Anhängelast ähnlich derDiesel-Version; Pro Power Onboard-Funktion zur bordeigenen Stromversorgung vonexternen Arbeitsgeräten- E-Transit wird bereits seit März produziert - bis 2024 vier weiterevollelektrische Ford Nutzfahrzeug-Modelle, darunter der E-Transit Custom undder E-Tourneo CustomFord Pro hat heute den neuen, vollelektrischen E-Transit Custom vorgestellt, derin der zweiten Jahreshälfte 2023 in Produktion gehen wird. Damit kündigt FordPro den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg in die Elektrifizierung seinerNutzfahrzeuge an. Der rein batterie-elektrisch angetriebene E-Transit Customsowie sein ebenfalls vollelektrisches Pendant E-Tourneo Custom sind die erstenbeiden von insgesamt vier vollelektrischen Nutzfahrzeugmodellen, die Ford Probis 2024 in Europa auf den Markt bringen wird. Im wichtigen Segment der1-Tonnen-Nutzlastklasse sollen der E-Transit Custom / E-Tourneo Customgewerblichen Kunden den Umstieg auf elektrifizierte Nutzfahrzeuge erleichtern.Einzelheiten zum neuen E-Transit Custom veröffentlicht Ford im Zusammenhang mitder IAA Transportation (September 2022). Bereits seit März dieses Jahres läuftder Ford E-Transit vom Band, ein leichtes Nutzfahrzeug im2-Tonnen-Nutzlastsegment.Dies ist der Link auf ein entsprechendes Video vom neuen E-Transit Custom:https://youtu.be/n5zcPVsJ9-cWas ist "Ford Pro"?"Ford Pro" - das "Pro" steht für "Produktivität" -, ist der Name eines 2021unter dem Dach der Ford Motor Company gegründeten Fahrzeugdienstleistungs- undVertriebsunternehmens, das weltweit agiert. "Ford Pro" ist zugleich aber auchder Sammelbegriff - das "Eco-System" - für ein modernes, ganzheitlichesServicekonzept, das sich mit einem breiten Angebot an Produkten (Nutzfahrzeugen)und praxisrelevanten Dienstleistungen aus einer Hand an Gewerbekunden allerBranchen und Größen richtet und bereits mit der Auslieferung desFord-Nutzfahrzeugs an den Kunden beginnt.Vorrangiges Ziel von Ford Pro ist es, die Nutzer in ihren jeweiligenGeschäftsfeldern zu unterstützen und die Produktivität, das Wachstum und dieNachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeiten zu steigern - beispielsweise indem dieservicebedingten Ausfall- und Standzeiten von Ford-Nutzfahrzeugen, die mit einemFordPass Connect-Modem ausgestattet sind, durch eine intelligente und effizientePlanung/Steuerung der notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten auf ein