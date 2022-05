In 4 Schritten zum passenden Interim Manager / Wie Unternehmen den geeigneten Manager auf Zeit finden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Fachkräftemangel, steigende Rohstoffpreise, die sichbeschleunigende Inflation, Lieferengpässe, Logistikprobleme, eine ungewisseEnergieversorgung: Selten standen deutsche Unternehmen vor größerenHerausforderungen. Interim Manager als Problemlöser sind in dieser Situationgefragter denn je - sei es zur kurzfristigen Vakanzüberbrückung, zur Steuerungkomplexer Veränderungsprozesse oder bei umfassenden Digitalisierungsprojekten.Auch viele Unternehmen, die bisher noch nicht mit Interim Managern gearbeitethaben, ziehen nun diese strategische Option in Betracht. Doch wie findet man denpassenden Manager auf Zeit? Axel Oesterling, Geschäftsführer von Aurum InterimManagement, gibt Auskunft.Der Bedarf an Interim Managern ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr: Lauteiner Studie der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. wird derdeutsche Markt für Interim Management im Jahr 2022 auf mehr als 2,5 MilliardenEuro wachsen und die Auslastung der Interim Manager auf über 90 Prozent steigen.Das übertrifft deutlich die Werte der letzten Jahre - auch die desVor-Corona-Jahres 2019. "Die gestiegene Nachfrage nach Interim Managernverwundert nicht", sagt Axel Oesterling, Geschäftsführer des Interim ManagementProviders Aurum Interim. "Denn die Herausforderungen, vor denen deutscheUnternehmen derzeit stehen, sind so groß wie selten zuvor. Als wäre dieBewältigung der Pandemiefolgen nicht genug, bekommen die Betriebe nun auch nochdie Auswirkungen der Ukraine-Krise zu spüren. Und das in einer Zeit, in der esvielerorts schon für das übliche Tagesgeschäft an Fachkräften mangelt. DassUnternehmen in dieser Situation verstärkt auf die Unterstützung und Expertisevon Interim Managern setzen, ist nur konsequent. Wir sehen jedoch immer wieder,dass in Bezug auf die befristete Unterstützung von außen Unsicherheiten oderUnklarheiten bestehen. Manche Unternehmen sind nicht sicher, wie einBesetzungsprozess genau abläuft oder wie lange er dauert. Andere fürchtenVorlaufzeiten fast wie im Executive Search."In vier Schritten zum passenden Interim ManagerRund 12.000 Interim Manager gibt es nach Schätzung des Dachverband DeutschesInterim Management e.V. derzeit in Deutschland. Erfahrene Interim ManagementProvider verfügen über das nötige Know-how, um schnell die Spreu vom Weizen zutrennen und ihren Mandanten ausschließlich hochqualifizierte und exakt für dieAufgabenstellung passende Kandidaten zu vermitteln. "Die Rekrutierung", so AxelOesterling, "erfolgt in enger Abstimmung zwischen dem Provider und dem suchenden