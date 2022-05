Series-A-Finanzierung für internationales Wachstum der Digitalen Krebs-Therapiebegleitung Mika erfolgreich abgeschlossen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin/Lausanne/Barcelona/München (ots) - Das Berliner Digital HealthUnternehmen Fosanis, Anbieter des Digitalen Therapeutikums Mika, hat eineSeries-A-Finanzierungsrunde in Höhe von zehn Millionen Euro abgeschlossen. Nebenbestehenden Investoren wie Ananda Impact Ventures haben sich drei neueKapitalgeber beteiligt: das Biotech-Unternehmen Debiopharm aus der Schweiz alsLeadinvestor, Ship2B Ventures aus Spanien sowie das Venture Capital UnternehmenEquityPitcher. Die neuen Investoren, die bereits Sektorexpertise in derFörderung von Start-ups im Bereich der digitalen Onkologie mitbringen,unterstützen die Fosanis GmbH unter anderem dabei, Mika mehr Patient:innenzugänglich zu machen.Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkranken weltweit jedes Jahr rund 19Millionen Menschen an Krebs[footnoteRef:1]. "Krebs kennt keine Grenzen, darumsollten Hilfe und Unterstützung für Krebspatient:innen auch nicht an der Grenzehalt machen", sagt Dr. Jan Simon Raue, Mika-Gründer und Geschäftsführer derFosanis GmbH. "Wir haben Mika entwickelt, um den Patient:innen wieder ein StückSelbstbestimmung zurückzugeben, wenn sie die Unterstützung am meisten brauchen:direkt nach einer Krebsdiagnose und während der gesamten Therapie. UnsereMission ist, allen Krebspatient:innen wieder zu mehr Lebensqualität zuverhelfen. Denn wir wissen, dass hinter jeder betroffenen Person ein Individuummit ganz persönlichen Bedürfnissen steht. Mika bietet eine personalisierte undumfassende Therapiebegleitung, die mit neuesten Studienergebnissen in einemeinfach anzuwendenden digitalen Tool zusammengeführt ist - mit der Möglichkeitan sieben Tagen die Woche, über 24 Stunden hinweg Hilfe zu erhalten." [1:https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All-cancers-fact-sheet.pdfMika ist eine personalisierte Therapiebegleitung in der Onkologie für alleKrebsarten. Die App wurde vom Digital Health Unternehmen Fosanis in Kooperationmit führenden onkologischen Forschungseinrichtungen und Tumorzentren wie derBerliner Charité und dem Uniklinikum Leipzig entwickelt. NebenWissensvermittlung begleitet sie Betroffene während ihrer Krankheit mitwissenschaftlich erprobten Methoden und validierten Techniken desTherapie-Managements. Zum Programm gehören unter anderem Bewegungstrainings,Ernährungs-Empfehlungen und Achtsamkeitsübungen. Mika wurde als erste undeinzige Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) für alle Krebsarten zunächstvorläufig in die Erstattungsfähigkeit durch gesetzliche Krankenkassenaufgenommen. Auf Basis neuer Forschungsergebnisse strebt die Fosanis GmbHaktuell die permanente Listung im DiGA-Verzeichnis an.