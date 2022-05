Q2 2022 Ergebnisse übertreffen Schätzungen



Vorläufiger Bericht Q2 2022 zeigt verstärktes Wachstum

Nachfolgend einige der Highlights des Unternehmens:

- Gesamtumsatz +39% auf 4,8 Mio. $

- Rohertrag +43% auf 3,1 Mio. %, mit Bruttomargen von 65% gegenüber 63%. - Gewinn +20% bei 0,5 Mio. $ auf normalisierter Basis - Dean Felton ist Mitglied des Vorstands von Aspermont - Aspermont kehrt mit Future of Mining zu Live-Veranstaltungen zurück - Australien

- Aspermont-Tochter Kondinin Group erhält Regierungsauftrag in Höhe von 2,3 Mio. $

- Aspermont legt Unternehmensstrategie auf der jüngsten Hauptversammlung dar

- Soochow CSSD Capital Markets als Unternehmensberater engagiert

Das Unternehmen hat seine Wachstumsrate im Vergleich zu früheren Ergebnissen drastisch verbessert.



Dieses Umsatzwachstum ist bei weitem das stärkste im Vergleich zu den bisherigen Jahresergebnissen und zum ersten Quartal 2022. Für das erste Halbjahr 2022 hat das Unternehmen bereits Einnahmen von über 9 Mio. $ erzielt.



Bei der derzeitigen kumulierten Wachstumsrate könnte das Unternehmen im GJ 2022e mit einer beschleunigten Wachstumsrate von 25 % wachsen. Dieser Rhythmus liegt weit über unseren aktuellen Schätzungen, die bei 8,9 % liegen.



Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren 23 aufeinanderfolgende Wachstumsquartale erzielt und positive Renditen für die Aktionäre erwirtschaftet.



Aspermont kehrt zu Live-Veranstaltungen zurück



Aspermont hat seine erste Live-Veranstaltung, 'The Future of Mining', vom 27. bis 29. März in Australien organisiert. In diesem Jahr kehrt Aspermont mit der FOM Sydney in die Szene der Live-Veranstaltungen zurück, die mehr als 1 Million $ an neuen Einnahmen bei garantierten Bruttomargen einbringen wird. Die FOM Denver findet am 27. September 2022 statt und ist mit über 700 registrierten Gästen die bisher größte Aspermont Veranstaltung.

Kondinin-Gruppe erhält Regierungsauftrag über 2,3 Mio. $

Das Herzstück der landwirtschaftlichen Medienmarken von Aspermont ist die Kondinin Group, der führende Informationsverteiler für den australischen Agrarsektor. David Little-proud, Minister für Landwirtschaft und Nordaustralien, hat der Kondinin Group einen Innovationszuschuss des Bundes in Höhe von 2,3 Millionen $ für die Bewältigung der Dürre zugesprochen. Darüber hinaus wird die Auszeichnung die Entwicklung des Dürreresistenzprogramms der Kondinin Group für die landwirtschaftliche Forschung unterstützen, das den australischen Landwirten umfassende Informationen über Dürre und Unterstützung bei Maßnahmen und Technologien zum Schutz vor Dürre bietet.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 0,11 Euro