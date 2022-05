Interlloyd Versicherungs-AG feiert 25-jähriges Bestehen / Maklerspezialist der ARAG mit hochwertiger Betreuung und innovativen Produkten

Düsseldorf (ots) - Vor 25 Jahren gründete die ARAG die Interlloyd

Versicherungs-AG. Das Ziel: einen wachstumsstarken Maklerspezialisten für das

Kompositgeschäft mit Privatpersonen sowie kleinen und mittleren

Gewerbetreibenden aufzubauen. "Bis zu diesem Zeitpunkt war der Maklervertrieb

der ARAG nahezu ausschließlich auf das Krankenversicherungsgeschäft ausgerichtet

und nicht wie heute auf alle Sparten. Deshalb wurde damals zur Ergänzung des

Angebots im Bereich Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung die Interlloyd

geschaffen", erläutert Interlloyd Vorstandsmitglied Christian Vogée. Seitdem

deckt die 100-prozentige Tochtergesellschaft der ARAG Allgemeine

Versicherungs-AG mit ihrer Muttergesellschaft das Kompositversicherungsgeschäft

der ARAG in Deutschland ab.



Am 7. Mai 1997 wurde die Interlloyd Versicherungs-AG ins Handelsregister

eingetragen. Gegründet wurde die Gesellschaft als rein maklerorientierter

Versicherer von der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG. Die Geschäftsbasis bildete

der übernommene deutsche Bestand des 1894 in Amsterdam gegründeten Versicherers

Interlloyd. Mit Hauptsitz in Düsseldorf und einer Vertriebsaußenstelle in

Hamburg bietet die Interlloyd Versicherungs-AG ihren Maklern eine hochwertige,

bedarfsorientierte Betreuung sowie eine breite und innovative Produktpalette.

Das Produktportfolio richtet sich an Privatkunden und qualifizierte

Firmenkunden. "Seit ihrer Gründung hat sich die Interlloyd im deutschen Markt

solide entwickelt. Heute liegen die Bruttobeitragseinnahmen bei 60 Millionen

Euro", erläutert Christian Vogée, der zusammen mit Uwe Grünewald und Zouhair

Haddou-Temsamani den Vorstand der Gesellschaft bildet.