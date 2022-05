GWW will zwei Projektentwürfe aus dem Europan-Wettbewerb "Living Cities - Lebendige Städte" umsetzen/Nach Workshop Entscheidung für Ideen von jungen italienischen Architekten*innen gefallen (FOTO)

Wernigerode (ots) - Die Würfel sind gefallen: Nach einem zweitägigen Workshop

Anfang Mai 2022 hat sich die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode

mbH, GWW, entschieden, Ideen von zwei Projektentwürfen aus dem

Europan-Wettbewerb "Living Cities - Lebendige Städte" zu realisieren. Sie sollen

auf dem Areal Veckenstedter Weg 76-80 und Veckenstedter Weg 14a/Gießerweg 9 in

der Harzstadt in den kommenden Jahren umgesetzt werden.



Während ein Teil des Projektentwurfs Duet von vier jungen italienischen

Architekten*innen im südlichen Teil des acht Hektar großen Areals umgesetzt

werden soll, kommt am nördlichen Rand des Gebietes eine andere Gruppe junger

italienischer Architekten*innen zum Zuge. Dort will die GWW Teile der Idee

Living the new ecological Porous Garden City verwirklichen (siehe auch

Jury-Urteile).