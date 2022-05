Die Aktie des US-Elektroautobauers Rivian ist an der Nasdaq vorbörslich am Montag um mehr als 17 Prozent eingebrochen. Der Grund: Der US-Nachrichtensender CNBC hatte am Sonntag berichtet, dass Ford acht Millionen seiner Rivian-Anteile abstoßen wolle.

Der US-Autobauer Ford hält aktuell rund 102 Millionen Rivian-Aktien. Ford wolle die Rivian-Aktien über Goldman Sachs verkaufen, heißt es.