DAS CHAMPS-ELYSEES KOMITEE EIN SONNTAG IM KINO LÄUTET DIE GROSSE RÜCKKEHR DER VERANSTALTUNGEN AUF DEN CHAMPS-ÉLYSÉES EIN

Paris (ots/PRNewswire) - Anlässlich der Umwandlung der Champs-Elysées in eine

Fußgängerzone am Sonntag, den 22. Mai, laden Häagen-Dazs und TCM Cinéma, die

offiziellen Partner der Veranstaltung, alle Kinofans am Fuße des Arc de Triomphe

ein, an der dritten Ausgabe von Ein Sonntag im Kino teilzunehmen.



Auf dem Programm stehen: "A Star is Born", ein romantischer, mehrfach

preisgekrönter Musikfilm , koproduziert und inszeniert von Bradley Cooper , der

sich die Hauptrolle mit Lady Gaga teilt und dessen Soundtrack mehrfach gelobt

wurde .