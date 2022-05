PlantaCorp stellt auf der Vitafoods Europe aus

Hamburg (ots) -



- Die Veranstaltung findet vom 10. bis 12. Mai in Genf statt

- Das Unternehmen präsentiert sein Produktportfolio am Stand Nummer L180

- Termine für vertrauliche Beratungsgespräche verfügbar

- Steigende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln sorgt für gute Aussichten



Das Hamburger Startup PlantaCorp GmbH wird vom 10. bis 12. Mai auf der führenden

Messe für Nahrungsergänzungsmittel, der Vitafoods Europe, in Genf (Schweiz)

vertreten sein. Der Hersteller von flüssigen liposomalen

Nahrungsergänzungsmitteln wird sein Produktportfolio am Stand Nummer L180

präsentieren. Die Messe bringt eine Branche mit guten Zukunftsaussichten

zusammen. Experten zufolge soll der weltweite Markt für Nahrungsergänzungsmittel

bis 2027 um 7,5 Prozent wachsen, der größte Teil davon in Europa. Die Vitafoods

bietet den Herstellern die Möglichkeit, ihre Neuentwicklungen zu präsentieren,

sich zu vernetzen und Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.