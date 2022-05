Neustadt a. d. W. (ots) - Hohe Spritpreise, enorme Energiekosten, teure

Lebensmittel: Für viele wird es immer schwerer, die steigenden

Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, wie Steuerzahlerinnen und Steuerzahler

wenigstens steuerlich so viel wie möglich zurückholen können.



1. Pendlerpauschale optimal ausschöpfen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Egal, welches Verkehrsmittel eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer nutzt, umzur Arbeit ("erste Tätigkeitsstätte") zu gelangen: Für jeden Kilometer dereinfachen Fahrtstrecke - also entweder die Hin- oder die Rückfahrt - gibt es 30Cent pro Kilometer für die ersten 20 Kilometer. Ab dem 21. Kilometer sind essogar 35 Cent (gültig seit 2021).Gut zu wissen: Da die Spritpreise so hoch sind, plant die Bundesregierung eineErhöhung. Das bedeutet, aus den 35 Cent könnten rückwirkend ab Januar 38 Centwerden. Das gilt auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die alsFahrgemeinschaft unterwegs sind - ob mit dem Auto oder beispielsweise demMotorrad.2. Jobticket durch Gehaltsumwandlung bekommenSchon seit 2019 ist das Jobticket für den öffentlichen Regionalverkehrsteuerfrei, wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin es zusätzlich zumregulären Lohn zahlt. Das Jobticket gilt dann allerdings als geldwerter Vorteilund reduziert die Pendlerpauschale.Eine Alternative gibt es seit 2020: Das Jobticket kann vom Arbeitgeber pauschalversteuert und per Gehaltsumwandlung angeboten werden - entweder zu 25 oder zu15 Prozent Pauschalversteuerung. Im ersten Fall können die Beschäftigten diePendlerpauschale voll absetzen. Im zweiten Fall, also bei der15-Prozent-Variante, wird die Entfernungspauschale um den Betrag des Job-Ticketsreduziert.Wichtig: Welche Variante im individuellen Fall steuerlich günstiger ist, hängtvon der Entfernung zur Arbeit ab: Wer weit pendelt, profitiert mehr von derEntfernungspauschale - für ihn ist die 25-Prozent-Variante günstiger.Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nah an der eigenen Arbeitsstelle wohnen,sind mit der 15-Prozent-Pauschalversteuerung in der Regel besser dran.3. Dienstrad steuerfrei nutzenSowohl das klassische Fahrrad - also ohne Elektroantrieb - als auch dasbetriebliche Elektrofahrrad mit Geschwindigkeiten bis zu 25 Kilometern proStunde sind seit 2019 steuerfrei, sowohl für die berufliche als auch die privateNutzung. Gleichzeitig können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einemsolchen Dienstfahrrad die Pendlerpauschale nutzen.