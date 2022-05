Von Arbeitsvertrag bis Arbeitssicherheit – worauf müssen Arbeitgeber achten

Arbeitsvertrag

Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen und beinhaltet alle Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Die Mindestanforderungen des Arbeitsvertrages beinhalten Informationen wie Name und Anschrift der beiden Parteien, aber auch die Dauer des Arbeitsverhältnisses, der Start des Arbeitsverhältnisses, Vereinbarungen über die zu leistende Arbeitszeit, Urlaubsanspruch und auch der Kündigungsfrist. Wichtig ist auch die Tätigkeiten-Beschreibung und eventuelle Angaben über Beschäftigungsverbote bei anderen Unternehmen.

Arbeitszeiterfassung und Überstunden

Die Arbeitszeit sollte dabei immer erfassen werden, gerade um auch nachweisen zu können, dass Pausen eingehalten wurden, Arbeitszeiten nicht über das Maximum hinausgehen und zwischen den Arbeitstagen die Ruhephase eingehalten wird. Dabei unterstützen vor allem digitale Systeme die zuverlässige Zeiterfassung . Steht im Arbeitsvertrag, dass der Angestellte in Vollzeit beschäftigt ist, geht das Bundesarbeitsgericht von einer 40 Stunden Arbeitswoche aus, sollte grundsätzlich mehr Arbeit geleistet werden, muss dies im Arbeitsvertrag festgehalten werden. Genauso muss vorher geregelt sein, wie mit Überstunden umgegangen wird, in der Regel werden diese ausgezahlt oder als Freizeit ausgeglichen.

Urlaubsanspruch

Beim Mindesturlaub ist die Basis für die Berechnung eine 6-Tage-Woche und beträgt 24 Tage. Auf eine 5-Tage-Woche runtergerechnet, kommt man dann auf 20 Tage Urlaub Mindesturlaub. Im Vertrag selbst können aber auch mehr Urlaubstage festgelegt werden, laut Destatis haben in den meisten Branchen Vollzeitkräfte einen Anspruch auf 28 Tage Urlaub. Sollte der Arbeitnehmer im Urlaub erkranken und kann dies mit einem ärztlichen Attest nachweisen, gelten diese Tage vom Arbeitnehmer nicht als Urlaub genommen.

Kündigung

Auch die Kündigung wird von gesetzlichen Fristen geregelt. So gilt, wenn nicht anders angegeben mindestens die gesetzliche Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende, oder aber zur Monatsmitte. Im Vertrag können aber längere Fristen festgelegt werden, kürzere dagegen sind nur in Sonderfällen möglich.

Arbeitssicherheit

Eine der wichtigsten Pflichten des Arbeitgebers, die im Arbeitsschutzgesetz geregelt wird, ist die Arbeitssicherheit: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bestimmte organisatorische Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und zu verbessern“. Die Arbeitssicherheit ist ein sehr komplexes Thema, dass sich in die Gefährdungsbeurteilung, der Betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung, der Unterweisung von Arbeitnehmern und am Ende in Betriebsanweisungen gliedert. Dabei sind Gefahren nicht nur offensichtliche, wie freiliegende Stromleitungen, schwere Maschinen oder Ähnliche. Auch die Lichtversorgung im Büro, der genutzte Bürostuhl oder der Schreibtisch sind Elemente der Arbeitssicherheit.

Arbeitsort

Der Ort, an dem der Arbeitnehmer seine Arbeit überwiegend ausführen wird, sollte auch von vornherein festgelegt sein. Durch die Corona-Pandemie ist das Homeoffice ein häufig genutzter Ort geworden und viele Arbeitnehmer möchten auch weiterhin zu Hause arbeiten. Gerade dann ist aber wichtig vorher zu regeln, wie die Arbeitszeit erfasst wird, welche Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden und ob der Arbeitnehmer auch einen Bereich hat, in dem er ungestört arbeiten kann. Ist dieser Ort oder sind mehrere davon erst einmal festgelegt, kann dieser nicht mehr ohne weiteres einseitig von einer Partei geändert werden. Gerade in diesem Bereich wird sich in Zukunft noch viel wandeln, da auch die kleinen Unternehmen immer moderner und digitaler aufgestellt werden. Durch die intelligente Vernetzung und den cleveren Einsatz von Arbeitsorten, kann auf Dauer sogar Betriebsfläche und Büros eingespart werden, da Arbeitnehmer vielleicht sogar 50 % der Zeit im Homeoffice sind.