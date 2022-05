DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Verbindungstechnik-Spezialist habe einen insgesamt ordentlichen Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 06:45 / CET