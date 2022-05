Nachhaltigkeit ist in der UNIQA Group ein wesentlicher und integrativer Bestandteil der Unternehmensstrategie. Im Herbst 2020 wurde mit "UNIQA 3.0 - Seeding The Future" das Zukunftsprogramm von UNIQA vorgestellt. Seither wurde in allen Bereichen des Unternehmens damit begonnen, diese auf die darin festgeschriebenen Ziele hin auszurichten und die Gruppe hat sich einer verbindlichen Klimapolitik verschrieben. Ein weiteres übergeordnetes Ziel für 2025 - ein Volumen von einer Milliarde Euro an nachhaltigen Investments (grüne und nachhaltige Anleihen , Infrastrukturdarlehen, die positiv auf die Umsetzung von SDGs wirken, ESG-Aktienfonds) aufzubauen - konnte bereits im Jahr 2021 erreicht werden. Ein bedeutender Schritt der UNIQA Nachhaltigkeitsinitiative im Jahr 2020 war die Platzierung eines "Green Bond" - einer "grünen" Nachranganleihe - im Ausmaß von 200 Millionen Euro, der ersten Anleihe ihrer Art eines österreichischen Versicherungsunternehmens. Auch die Emission eines weiteren Green Bonds im Volumen von 375 Millionen Euro im Dezember 2021 unterstützt die stabile Weiterentwicklung der nachhaltigen Investments von UNIQA über die Folgejahre.

Wien (APA-ots) - Als Versicherer von Naturkatastrophenrisiken ist sich UNIQA der Gefahren, die die Klimaerwärmung mit sich bringt, besonders bewusst. Im Jahr 2021 lagen die Aufwendungen für Großschäden bzw. Schäden aus Naturkatastrophen bei über 300 Millionen Euro - das Dreifache im Vergleich zu früheren Jahren. Weltweit gab es nach Expertenschätzungen im vergangenen Jahr insgesamt rund 250 Milliarden Euro Schäden aus Naturkatastrophen, 50 Milliarden mehr als im Schnitt der letzten Dekade. "Wir teilen nicht nur die Besorgnis über den anhaltenden globalen Temperaturanstieg, sondern sehen uns auch in der Pflicht, als institutioneller Investor und Sachversicherer wirksam dagegen vorzugehen. Aus diesem Grund haben wir unsere volle Unterstützung für das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Abkommens und den Weg zur Klimaneutralität direkt in unserer Unternehmensstrategie verankert. Unser Ziel ist es, diese in Österreich bis 2040, auf Group-Ebene bis 2050 zu erreichen", so Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.

