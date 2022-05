Grüne hoffen auf 'Modernisierungskoalition' mit CDU im Norden

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hoffen die Grünen weiter auf eine gemeinsame Regierung mit der CDU. Es sei jetzt an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), über den weiteren Weg zu befinden, sagte Spitzenkandidatin Monika Heinold am Montag in Berlin. "Wird es eine schwarz-gelbe Vergangenheits- und Stillstands-Koalition, oder wird es eine Modernisierungskoalition mit dem Anspruch, Zukunft und Fortschritt zu gestalten mit uns Grünen?"

Die CDU als stärkste Kraft könnte eine Koalition sowohl mit der deutlich kleineren FDP als auch mit den zweitplatzierten Grünen bilden. Die CDU hatte die Landtagswahl mit 43,4 Prozent der Stimmen (plus 11,4 Punkte) klar gewonnen. Die SPD rutschte mit 16,0 Prozent auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland ab (minus 11,3 Punkte) und fiel hinter die Grünen zurück. Die erreichten mit 18,3 Prozent ihr bislang bestes Wahlergebnis bei einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein (plus 5,4 Punkte).