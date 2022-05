Digitale Karrieremesse Nestlé stellt Einstiegsmöglichkeiten und Nachhaltigkeitsengagement in "NESTalks" vor

Frankfurt am Main (ots) - Am Freitag, den 13. Mai lädt Nestlé Deutschland

erstmals zu einer digitalen und interaktiven Karrieremesse ein. Bei

verschiedenen "NESTalks" können sich Student:innen und Absolvent:innen den

ganzen Tag über alle Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie das

Nachhaltigkeitsengagement bei Nestlé informieren und dabei auch direkt mit

Expert:innen ins Gespräch kommen. Die Anmeldung ist kostenlos und über die

Online-Plattform Nestle Connect (vfairs.com)

(https://nestleconnectde.vfairs.com/) möglich.



An drei virtuellen Messeständen erhalten die Besucher:innen Hintergründe und

Einblicke zu Ausbildung und Dualem Studium, den Praktika, Traineeprogrammen und

Direkteinstiegsmöglichkeiten sowie zu Verantwortung und Nachhaltigkeit bei

Nestlé. "Wir bieten den Teilnehmer:innen ganz gezielt kompakte Informationen,

einen Blick hinter die Kulissen und Gesprächspartner:innen an, um sie für eine

Karriere bei Nestlé zu begeistern. Flexibilität ist uns bei diesem neuen

Messeformat besonders wichtig: Jede:r kann selbst entscheiden, wann er oder sie

vorbeischauen möchte, die Teilnahme ist bequem von zu Hause aus möglich und die

virtuellen Messestände bleiben noch drei weitere Monate für Besucher:innen

geöffnet", sagt Taline Staab, Recruiting Specialist bei Nestlé Deutschland.