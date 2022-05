Gerresheimer und Portal schließen strategische Partnerschaft zur Entwicklung innovativer nadelfreier Injektionslösung für die Behandlung chronisch Erkrankter

Düsseldorf, Deutschland/Cambridge, Massachusetts (ots) -



- Partner entwickeln Technologie-Plattform für nadelfreie Injektion von

Biologicals und Biosimilars

- Neuartiger Injektor erhöht Lebensqualität vor allem von Menschen mit

chronischen Krankheiten

- Partner erweitern gemeinsam ihren Kundenkreis, ihre Produktpalette und ihr

IP-Portfolio



Die Gerresheimer AG erweitert ihr Portfolio hochinnovativer

Plattformtechnologien für die Verabreichung von Medikamenten. Der führende

Anbieter von Healthcare & Beauty-Lösungen und Drug-Delivery-Systemen für Pharma,

Biotech und Kosmetik beteiligt sich an dem US-Unternehmen Portal Instruments,

das eine nadelfreie, subkutane Drug-Delivery-Technologie der nächsten Generation

entwickelt. Gemeinsam wollen die Partner die Art und Weise, wie injizierbare

Arzneimittel subkutan verabreicht werden, revolutionieren und die Lebensqualität

von Patienten, insbesondere derjenigen mit chronischen Krankheiten, verbessern.





Die derzeit von Portal entwickelte Technologie ermöglicht die schnelle undnadelfreie subkutane Injektion von Medikamenten. Zudem erlaubt diePlattform-Anbindung des Injektors die Beobachtung des Behandlungsfortgangs durchPatienten und Mediziner. Portal Instruments ist in Cambridge, im US-BundestaatMassachusetts, ansässig und hat seine Wurzeln im Bio Instrumentation Lab desMassachusetts Institute of Technology (MIT)."Portal Instruments entwickelt derzeit eine bahnbrechende Technologie. Durchunsere kombinierte Expertise in der Entwicklung und Fertigung innovativerDrug-Delivery-Technologien werden wir entscheidend zur Verbesserung derLebensqualität der Patienten sowie von Effizienz und Erfolg der Behandlungbeitragen. Die wird zudem dabei helfen, die Kosten im Gesundheitssystem zureduzieren", sagte Dietmar Siemssen, CEO von Gerresheimer. "Diese Investitionist ein weiterer Meilenstein in unserem Strategieprozess formula G. Durch siekönnen wir unseren Kunden in Zukunft eine noch größere Palette an einzigartigenund innovativen Lösungen anbieten. Gemeinsam mit Portal werden wir unserenKundenkreis sowie das bestehende IP- und Produktportfolio weiter ausbauen",fügte er hinzu."Wir freuen uns über die noch engere Zusammenarbeit mit Gerresheimer, einemangesehenen Branchenführer im Bereich von Drug-Delivery-Systemen", sagte PatrickAnquetil, CEO von Portal Instruments. "Als Lösungsanbieter undPlattformintegrator verfügt Gerresheimer über ein umfangsreiches Entwicklungs-und Fertigungs-Know-how sowie über ein starkes Netzwerk von globalen Pharma- undBiotech-Kunden. Gerresheimers finanzielle Unterstützung wird unser Wachstumbeschleunigen. Gerresheimer hat eine Minderheitsbeteiligung erworben . Die