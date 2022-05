Berlin (ots) - Der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW fordert - auch unter demEindruck der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine -bürokratische und rechtliche Hürden für nicht-akademische Arbeitskräfte aus demAusland zu verringern, um diesen eine schnellere und bessere Integration in denhiesigen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. "Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz FEG warein erster wichtiger Schritt, um dem Fachkräftemangel in Deutschland zubegegnen", erklärt Verbandsvorsitzender Markus Jerger. "Um die volle Kraft zuentfalten, muss das Gesetz jedoch nachgebessert werden." Der Fachkräftemangelgilt als eines der drängendsten Probleme für die wirtschaftliche Entwicklung desdeutschen Mittelstandes."Verfahrensdauer und der bürokratische Aufwand vor allem für nicht-akademischeArbeitskräfte, die insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen gebrauchtwerden, sind einfach immer noch zu hoch", so Jerger weiter. Mit der Einführungdes Fachkräfteeinwanderungsgesetzes entfällt zwar die Vorrangprüfung fürMangelberufe - damit muss nicht mehr vor jeder Einstellung einer Fachkraftfestgestellt werden, ob diese auf dem Arbeitsmarkt einer/einemInländerin/Inländer bzw. EU-Bürgerin/-Bürger den Arbeitsplatz wegnimmt."Entscheidend ist aber weiterhin die Anerkennung von im Ausland erworbenenQualifikationen beziehungsweise die Gleichwertigkeit der Abschlüsse", erläutertEATO-Verbandspräsident Gerhard Wächter (European Association for TrainingOrganisations e.V.), Mitglied der Mittelstandsallianz des BVMW."Viele ausländische Bewerber entsprechen den aktuellen Regelungen nicht, obwohlsie die entsprechenden Fachkenntnisse vorweisen können. Hier müssen dieAnerkennungsverfahren beschleunigt werden, sodass schneller geeignete Fachkräftein den Arbeitsmarkt integriert werden können", betont Wächter weiter. Dies geltegerade für sogenannte Mangelberufe wie in der Pflege oder der Logistik, die imgesamten Mittelstand über alle Regionen hinweg dringend gesucht würden.Über den BVMWDer Mittelstand. BVMW e.V. ist mit rund 28.000 ordentlichen Mitgliedern diegrößte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigungdes deutschen Mittelstands. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt derVerband zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt900.000 Mitgliedern.Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherNicholas NeuTel.: 030 533206302Mail: mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5217347OTS: BVMW