All das sorgte im Monatsverlauf nochmals für weitere Verluste auf den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Seit Jahresanfang liegen globale Aktien (MSCI World, in Euro) mehr als 5% unter Wasser, das Minus für den breiten Euro-Rentenmarkt beträgt rund 8%. Insbesondere die Rentenmarktverluste schmerzen, weil es in allen Segmenten, auch bei kürzeren Laufzeiten und Corporate Bonds, zu Verlusten kam.

Goldlöckchen-Szenario am Horizont

Eine Besserung ist gleichwohl möglich, und zwar ohne, dass man sich in Zweckoptimismus flüchten muss. So begann zwar die aktuell laufende Gewinnberichterstattung (Earnings Season) zu den Unternehmensergebnissen im ersten Vierteljahr etwas holprig. Es gab vereinzelt, zum Beispiel bei den US-Technologiewerten, Umsatz- und Gewinnenttäuschungen. Aber alles in allem dürften die Gewinnzuwächse im ersten Quartal auf Indexebene im Schnitt mindestens im hohen einstelligen Bereich sein. Sollte sich zugleich eine Entspannung auf den Rentenmärkten breit machen, wäre dies zusätzlicher Rückenwind. Fast schon wäre das eine Art „Goldlöckchen“-Szenario, was helfen würde, die Verluste der ersten Monate etwas abzutragen.

Das Inflationshoch könnte erreicht sein

Der Anstieg der Renditen von Staatsanleihen beginnt sich zu verlangsamen oder gar ansatzweise umzukehren – zumindest kann man diesen Eindruck erlangen. Denn immer öfter wird die „Inflation Peak“-These bemüht. Die Märkte erwarten nicht ganz zu Unrecht, dass der Hochpunkt der Inflationsraten in diesem Frühjahr erreicht werden sollte und sie sich sodann allmählich zurückbilden könnte. Die Europäische Zentralbank EZB, als eine letztlich wirtschaftspolitische Institution, spielt aufgrund der mit dem Kriegt verbundenen hohen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten für die Eurozone auf Zeit. Ihre Kritiker entrüstet das, lag die Inflation in der Eurozone im April doch bei 7,5%.

Die FED reagiert – wenn auch spät

Die US-amerikanische Notenbank FED hat währenddessen bereits zweimal in diesem Jahr den Leitzins erhöht. Die Inflation jenseits des Atlantiks war zuletzt auf 8,5% gestiegen. Nach der jüngsten Erhöhung liegt der Leitzins in den USA nun bei 0,75-1,0%. Dass die FED ihre Zinsen über die bestehenden Markterwartungen hinaus erhöht, ist übrigens nicht zu erwarten. Eher macht sie vorher Schluss. Aktuell gehen Analysten von einem Zinsanstieg bis zum Jahresende von um die 2% aus. Insofern macht es zunehmend Sinn, erste Neuengagements auf den Rentenmärkten zu erwägen, und Positionen in inflationsgeschützten Anleihen allmählich zu reduzieren. Die aktuelle Lage erinnert doch stark an die Situation 1994: auch damals hob die Fed ihre Leitzinsen mehrfach an, die Zinskurve flachte sich ab, aber Konjunktur und Aktienmärkte hielten sich gut. Und nach anfänglichen Renditeanstiegen, begannen die Renditen wieder zu fallen. Der Dollar im Übrigen auch. Das könnte eine Blaupause für heute sein.

In einem schwierigen Marktumfeld verloren die easyfolios im April zwischen -1,9% (easyfolio 30) und -3,2% (easyfolio 70).