Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.05.2022

Kursziel: 6,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Mountain Alliance schließt Geschäftsjahr 2021 erfolgreich ab und gibt einen optimistischen Ausblick für 2022



Mountain Alliance hat vergangenen Donnerstag den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und einen Ausblick auf 2022 gegeben.



Steigerung des NAV um 5,9% auf 50,5 Mio. Euro: Im abgelaufenen Geschäftsjahr stiegen die Erlöse leicht um 2,6% yoy auf 10,1 Mio. Euro an. Zurückzuführen ist dies auf einen besseren Verlauf der vollkonsolidierten Gesellschaften (Shirtinator, getonTV, getlogics, Promipool), die primär im E-Commerce sowie Werbe- und Logistikbereich aktiv sind. Durch die Realisierung verschiedener Kostensparmaßnahmen ging der Material-, Personal- sowie sonstige betriebliche Aufwand auf 4,2, 3,6 bzw. 3,5 Mio. Euro etwas zurück (Vj.: 4,5, 4,0 bzw. 3,7 Mio. Euro). Folglich verbesserte sich das EBIT auf -1,8 Mio. Euro (Vj.: -2,9 Mio. Euro). Das Finanzergebnis fiel durch eine erfreuliche Entwicklung des Beteiligungsportfolios mit 6,0 Mio. Euro erneut hoch aus (Vj.: 7,9 Mio. Euro). In Summe stieg das Nettoergebnis, zusätzlich bedingt durch einen positiven Steuereffekt, auf 3,8 Mio. Euro (Vj.: 3,2 Mio. Euro).



Mit Blick auf die bilanzielle Entwicklung wird deutlich, dass die Wertsteigerungen bei den Portfoliounternehmen Lingoda und Qwello die deutlich negative Kursentwicklung bei den börsennotierten Beteiligungen (u.a. Exasol AG 2021: -73,4%) überkompensieren konnten. So erhöhte sich der Portfoliowert von 50,8 Mio. Euro auf nun 52,5 Mio. Euro. Nach Abzug der Finanzverbindlichkeiten ergibt sich ein NAV von 50,5 Mio. Euro (Vj.: 47,8 Mio. Euro) bzw. ein NAV je Aktie i.H.v. 7,34 Euro (Vj.: 6,93 Euro). Die Eigenkapitalquote betrug 83,6% und ist in Verbindung mit den vorhandenen liquiden Mitteln von 2,2 Mio. Euro insgesamt als sehr solide zu bezeichnen.

Zuschreibung beim Portfoliounternehmen Qwello: Von besonderer Bedeutung war im abgelaufenen Geschäftsjahr neben der Finanzierungsrunde bei Lingoda (vgl. Comment 16.04.2021) sowie der Dynamik im EdTech-Markt (vgl. Comment 15.07.2021) auch die Finanzierungsrunde bei Qwello (Beteiligungsquote 1,3%). So verkündete das Unternehmen Anfang November, dass das US-amerikanische Private Equity-Unternehmen Tiger Infrastructure Partners im Rahmen einer Finanzierungsrunde 50 Mio. Euro investierte. Das aus München stammende Startup Qwello errichtet, besitzt und betreibt Ladeinfrastruktursysteme für Elektrofahrzeuge. Den Fokus legt das Unternehmen auf Ladesäulen an öffentlichen Standorten, die durch Partnerschaften mit lokalen Gemeinden installiert werden. Qwello bietet dabei die Hardware- und Softwareentwicklung und die Installation ebenso wie Betrieb und Wartung an. Zusätzlich zur Ladesäule entwickelte die Gesellschaft auch eine App, die eine einfache Rechnungsstellung, Reservierung und Standortsuche ermöglicht.



