Hut 8 Mining monatliche Produktionsaktualisierung für April 2022

Höhepunkte der Produktion im Februar 2022:

309 Bitcoin wurden geschürft, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von 10,3 Bitcoin pro Tag entspricht

Unser Ethereum-Mining – für das wir in Bitcoin bezahlt werden - generierte etwa 15 % unserer Gesamtproduktion, bei durchschnittlichen Kosten von weniger als 3.200 CAD pro Bitcoin

pro Bitcoin 100 % der selbst geschürften Bitcoins für den Monat April wurden in die Verwahrung gegeben, in Übereinstimmung mit der HODL-Strategie von Hut 8

wurden in die Verwahrung gegeben, in Übereinstimmung mit der HODL-Strategie von Hut 8 Der Gesamtbetrag der Bitcoin-Rücklage beläuft sich zum Samstag, 30. April 2022 auf 6.769

auf 6.769 Die installierte Betriebskapazität liegt derzeit bei 2,58 EH/s.

Zusätzliche Aktualisierungen für März 2022:

Unsere Mining-Betriebszeit wurde im April für ein paar Tage verkürzt

Da das für die Jahreszeit untypische Wetter die Stromnachfrage von Privathaushalten und Unternehmen in die Höhe trieb, haben wir unseren Verbrauch gesenkt, um eine stabile Versorgung des Netzes zu gewährleisten



Wir haben unseren Verbrauch begrenzt, wenn der Preis für die Stromversorgung unserer Drumheller-Anlage Spitzenwerte erreichte

April war der letzte Monat, in dem Hut 8 Miner beherbergte. Der Betrieb wurde am 1. Mai 2022 zu 100 % auf Eigenbetrieb umgestellt.

„Unsere modernisierten Maschinen ermöglichen es uns, so flexibel und effizient wie möglich zu sein", sagte Jason Zaluski, VP of Strategic Technologies, Hut 8. „Obwohl der April ungewöhnlich kalt war und unser Mining während einiger Schneestürme einschränkte, konnten wir unsere Hashrate erhöhen."

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner Nordamerikas. Das Unternehmen wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Hut 8 betreibt zwei Mining-Standorte für digitale Assets im Süden Albertas und eine dritte Niederlassung in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin überhaupt Krypto-Miner oder börsennotiertes Unternehmen weltweit. Mit etwa 3500 Quadratmetern geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl der traditionellen Hochleistungsberechnung (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 wurde als erster kanadischer Digital Asset Miner in den Nasdaq Global Select Composite Index aufgenommen und ist das erste Blockchain-Unternehmen, das 2021 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution der digitalen Anlagen zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.