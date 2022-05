Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg setzte sich bei einem Bulgarien-Besuch am Montag für eine Beschleunigung der EU-Erweiterung in Südosteuropa ein. Er sagte, dass falls es von ihm abhängen würde, sollten die EU-Gespräche mit Albanien und Nordmazedonien schon im Juni beginnen, wie das Außenministerium in Sofia nach einem Treffen Schallenbergs mit seiner bulgarischen Amtskollegin Teodora Gentschowska mitteilte. Die Ministerin bekräftigte, dass Sofia von Skopje "konkrete Handlungen und Garantien zur dauerhaften und unumkehrbaren Umsetzung" des Vertrags von 2017 erwarte./el/DP/men

SOFIA (dpa-AFX) - Bulgariens Präsident Rumen Radew beharrt auf die Vorbedingungen des EU-Landes für einen Beginn von Beitrittsgesprächen Nordmazedoniens mit Brüssel. Radew lehnte am Montag jegliche Ultimaten an Bulgarien in diesem Zusammenhang ab. "Es ist äußerst unangebracht und nicht wohltuend, Bulgarien Ultimaten zu stellen", kommentierte Radew am Montag vor Journalisten in Sofia eine Äußerung des nordmazedonischen Außenministers Bujar Osmani.

