(PLX AI) – BPER Banca Q1 net income EUR 112.7 million vs. estimate EUR 87 million.Q1 CET1 capital ratio 13.6% vs. estimate 13.4%Q1 net interest income EUR 376.4 million vs. estimate EUR 392 millionOperating income EUR 883.7 million ( 16.6% y/y) …

BPER Banca Q1 Profit Better Than Expected Despite NII Falling Short

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer