CAMILA CABELLO IST HEADLINERIN DER ERÖFFNUNGSZEREMONIE DES UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALES, PRÄSENTIERT VON PEPSI MAX®

New York (ots/PRNewswire) - - DIE FÜR DEN GRAMMY® AWARD NOMINIERTE, MEHRFACH MIT

PLATIN AUSGEZEICHNETE UND IN DEN CHARTS VERTRETENE SÄNGERIN/SONGWRITERIN WIRD AM

28. MAI LIVE IN PARIS AUF DER PEPSI MAX BÜHNE STEHEN, BEVOR DAS WELTWEIT

MEISTGESEHENE JÄHRLICHE SPORTLICHE EREIGNIS STATTFINDET -



#PLAYTOINSPIRE -- Die UEFA und Pepsi MAX® freuen sich, heute bekannt geben zu

können, dass die für den GRAMMY® Award nominierte, mehrfach mit Platin

ausgezeichnete und in den Charts ganz oben stehende Sängerin/Songwriterin Camila

Cabello die Eröffnungsfeier des diesjährigen UEFA Champions League-Finales

anführen wird, präsentiert von Pepsi MAX. Bei der Eröffnungsfeier, die nun schon

zum sechsten Mal stattfindet, wird die "Bam Bam"- "Señorita"- und

"Havana"-Hitmacherin die Bühne betreten, um eines der größten Sportereignisse

der Welt zu eröffnen und die Energie und Atmosphäre des

UEFA-Champions-League-Finales zu Millionen von Zuschauern in aller Welt zu

bringen.