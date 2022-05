Zulieferer Schaeffler traut sich wieder Jahresprognose zu

HERZOGENRAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat sich zu einem neuen Jahresausblick durchgerungen. Das Umsatzwachstum in diesem Jahr peilt der im SDax notierte Konzern nun bei währungsbereinigt 6 bis 8 Prozent an, wie es am Montagabend aus Herzogenaurach hieß. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern dürfte zwischen 5 und 7 Prozent liegen. Vor Ein- und Auszahlungen für Übernahmen und Verkäufe von Unternehmensteilen strebt das Management um Chef Klaus Rosenfeld einen freien Mittelzufluss (Free Cashflow) von mehr als 250 Millionen Euro an, der aber unter dem Vorjahreswert (523 Mio) bleiben dürfte. Schaeffler hatte im März die eigentlich ins Auge gefasste Prognose nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder verworfen. Die Aktie legte am Montag nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate leicht gegenüber dem Xetra-Schluss zu.

Schaeffler hatte sich laut Geschäftsbericht ursprünglich zum Ziel gesetzt, den Umsatz in diesem Jahr um 7 bis 9 Prozent zu steigern und eine bereinigte operative Marge von 6 bis 8 Prozent zu erzielen. Von Bloomberg befragte Analysten rechneten zuletzt mit rund 6 Prozent Umsatzwachstum in diesem Jahr und einer operativen Marge von etwas mehr als 7 Prozent./men/la