Charlie Mitchell, der 16-jährige Australier, der von Narada Michael Walden produziert wird, der für die Produktion von Whitney Houston bekannt ist, übertrifft Mick Jagger und Billy Joel und landet auf Platz 1 der Adult Contemporary Charts

LOS ANGELES, 9. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Charlie Mitchell, der 16-jährige Sänger von der Gold Coast, ist mit seiner Debütsingle auf Platz 1 der Adult Contemporary Charts eingestiegen. ESW Management kann offiziell bestätigen, dass Narada Michael Waldens Produktion des originalen Brian Evans Songs „Even After", ein Song, den Evans über seine Mutter schrieb, die Adult Contemporary Charts angeführt hat. Jesse Stenger und Evans, die den Song zusammen mit Charlie Mitchell, der die Melodie geschrieben hat, produziert haben, waren fassungslos über diese Nachricht.

Charlie Mitchell, der Mick Jagger und Billy Joel in den PlayMPE-Charts überholt hat, wird am Mittwoch, den 11. Mai 2022, zum ersten Mal landesweit in Australien in der Morgenshow Studio 10 auftreten.