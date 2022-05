Die Papiere des einst an der Börse gehypten Elektroauto-Startups Rivian rutschten auf ein Rekordtief und brachen zuletzt um knapp 20 Prozent ein. Einem Bericht zufolge hat sich der Autobauer Ford von einem Teil seiner Rivian-Aktien getrennt, nachdem am Sonntag die Stillhaltefrist der Altaktionäre nach dem Börsengang im November abgelaufen war./la/men

Die Aktien von Coty hingegen büßten in dem trüben Umfeld anfängliche Gewinne ein und fielen zuletzt um fast acht Prozent. Der Kosmetikkonzern erhöhte sein Jahresziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie. Das Unternehmen geht weiter davon aus, dass der flächenbereinigte Umsatz am oberen Ende der Zielspanne liegen wird.

Kursgewinne in ähnlicher Größenordnung verzeichneten die Papiere von Philip Morris International . Der Tabakkonzern ist an einer Übernahme des kleineren europäischen Konkurrenten Swedish Match interessiert.

Unter den Einzelwerten zogen unter anderem Aktien von Biontech das Anlegerinteresse auf sich. Der Corona-Impfstoffhersteller steigerte im ersten Quartal Umsatz und Gewinn erneut deutlich. Die in New York gelisteten Hinterlegungsscheine stiegen um gut zwei Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre jüngste Schwäche fortgesetzt und sind mit deutlichen Kursabschlägen in die neue Woche gestartet. Für Druck sorgten Händlern zufolge Befürchtungen, dass der Kampf gegen die Inflation und Chinas rigide Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie das Wirtschaftswachstum belasten.

