Biden will kostenfreies Internet für Millionen Haushalte

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will Millionen Haushalten mit geringem Einkommen Zugang zu kostenfreiem schnellem Internet ermöglichen. Hochgeschwindigkeits-Internet sei "kein Luxus mehr, es ist eine Notwendigkeit" - ähnlich wie das Telefon zu Zeiten seines Großvaters, sagte Biden am Montag in Washington. 20 Anbieter hätten zugesagt, einkommensschwachen Haushalten schnelle Internet-Verbindungen für 30 Dollar (28,46 Euro) im Monat bereitzustellen. Das entspricht dem Zuschuss, den solche Haushalte aus einem staatlichen Programm beziehen können.

Dem Weißen Haus zufolge decken die 20 Anbieter die Internet-Versorgung von 80 Prozent der etwa 330 Millionen Einwohner in den USA ab. Ihre Zusagen ermöglichten es Millionen Haushalten, letztlich kostenfrei Hochgeschwindigkeitsinternet zu erhalten.