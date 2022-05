Scholz zurückhaltend bei Änderungen von EU-Verträgen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Reformvorschläge zur Zusammenarbeit in der Europäischen Union begrüßt, aber Zurückhaltung bei Änderungen der EU-Verträge erkennen lassen. Er sei froh, dass sich viele Bürger mit Vorschlägen eingebracht hätten, sagte der SPD-Politiker beim Antrittsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach dessen Wiederwahl am Montagabend in Berlin. Viele Vorschläge bezögen sich auf konkrete Politikfelder wie Klimaschutz oder das soziale Miteinander, die zunächst gar keine "Veränderungen der Zusammenarbeitsstruktur" verlangten.

Größere Effizienz in vielen Feldern lasse sich auch noch erreichen, ohne dass man gleich an Vertragsänderungen gehen müsse, sagte Scholz. Zum Beispiel seien Mehrheitsentscheidungen in mehr Politikfeldern möglich als heute der Fall - und zwar dadurch, dass die EU-Länder sich einvernehmlich für die entsprechenden Themen darauf einigten.