Liminal Biosciences mit Vorträgen auf anstehenden Investorenkonferenzen

Laval, Qc, und Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Liminal BioSciences Inc.

(Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen"), ein

biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, gab bekannt, dass Bruce

Pritchard, Chief Executive Officer von Liminal BioSciences, auf den folgenden

bevorstehenden Investorenkonferenzen einen Überblick über das Unternehmen geben

wird:



- H.C. Wainwright Global Investment Conference am Dienstag, den 24. Mai um

14:30-15:00 Uhr (EDT).

- Jefferies Healthcare Conference am Donnerstag, den 9. Juni um 14:00-14:30

(EDT).