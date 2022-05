MOSKAU/KIEW/BERLIN (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Nato und die Ukraine selbst für seinen Angriffskrieg aufs Nachbarland verantwortlich gemacht. Bei einer großen Militärparade in Moskau zum 77. Jahrestag des Sieges über den Nationalsozialismus warf Putin am Montag dem Westen vor, eine "absolut nicht hinnehmbare Bedrohung" geschaffen zu haben. Dagegen wehre sich Russland nun. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzte seinerseits den Abwehrkampf seines Landes in Beziehung zum Kampf gegen Hitler-Deutschland. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderten einen Waffenstillstand. Die russische Armee führte ihre Angriffe aber unvermindert fort.

Im Gegensatz zu vielen Befürchtungen verkündete Putin in seiner Rede keine Teil- oder Generalmobilmachung oder anderweitige Ausweitung der "militärischen Spezial-Operation", wie der Krieg in Russland genannt wird. Er beschränkte sich weitgehend auf eine teils historisierende Begründung des seit zweieinhalb Monaten dauernden Kriegs. Dem Westen hielt er vor: "Der Block der Nato hat eine aktive militärische Erschließung der an unser Gebiet angrenzenden Territorien begonnen." Die USA hätten "Neonazis" in Kiew aufgerüstet. Ein Angriff auf die prorussischen Separatistengebiete in der Ostukraine und die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim habe kurz bevorgestanden. Die Ukraine weist solche Vorwürfe seit jeher zurück.

Bei der alljährlichen Parade auf dem Roten Platz zum Ende des Zweiten Weltkriegs zeigte die russische Armee nach Angaben des Verteidigungsministeriums auch Interkontinentalraketen, die Atomsprengköpfen bestückt werden können. Eine geplante Flugshow fiel aber aus.

"Tag des Sieges" in Kiew: Selenskyi prophezeit zweiten Feiertag

In Kiew sagte Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft zum Feiertag, die Ukraine werde es nicht zulassen, dass der Sieg der Sowjetvölker im Zweiten Weltkrieg von Russland vereinnahmt werde. "Millionen Ukrainer haben gegen den Nationalsozialismus gekämpft und einen schweren und langen Weg beschritten." Mehr als acht Millionen seien umgekommen. Die Rote Armee habe damals Donezk, Luhansk, Mariupol, Cherson und die Krim von den Nazis befreit. So würden auch die heutigen Besatzer vertrieben. Moskau werde so enden wie das Hitler-Regime, das es kopiere. "Und schon bald werden wir in der Ukraine zwei "Tage des Sieges" haben", sagte Selenskyj.