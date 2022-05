Nomad Foods unterstreicht neue Meilensteine seiner Nachhaltigkeitsstrategie im 5. jährlichen "Eating for the Planet"-Bericht

Feltham, England (ots/PRNewswire) - Nomad Foods, Europas führendes

Tiefkühlkostunternehmen, hat heute seinen fünften jährlichen

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der sich auf die Auswirkungen des

Unternehmens konzentriert und den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 abdeckt.



Die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, "Eating for the Planet" , beruht

auf drei Säulen: Bessere Beschaffung, bessere Ernährung und bessere Abläufe. Die

Strategie legt die Ambitionen von Nomad Foods in jedem Bereich fest, unterstützt

durch zeitlich begrenzte Ziele, und soll das Unternehmen dabei unterstützen,

Fortschritte im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung zu

erzielen.





Der Bericht zeigt, wie das Unternehmen seinen Fokus erweitert, um seineAuswirkungen in Schlüsselbereichen durch Innovation und Zusammenarbeitanzugehen. Dazu gehört auch die Unterstützung der 75 % der Zulieferer, die ammeisten Emissionen verursachen, bei der Festlegung wissenschaftlich fundierterZiele bis 2025.Stéfan Descheemaeker, Chief Executive Officer von Nomad Foods, sagte: "Dieglobale Dynamik für den Klimaschutz war noch nie so groß wie heute, und ich binunglaublich stolz auf die Fortschritte, die wir im gesamten Unternehmen NomadFoods machen, während wir uns bemühen, unser Ziel 'Serving the World with BetterFood' mit Leben zu erfüllen und neue Meilensteine in einer Reihe wichtigerBereiche wie Ernährung und Beschaffung zu erreichen.Da die Lebensmittelversorgungskette auf dem besten Weg ist, die Landwirtschaftund die Landnutzung als größte Verursacher von Treibhausgasen im Agrar- undErnährungssektor[1] zu überholen, ist die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten,Lieferanten und Fachpartnern von entscheidender Bedeutung, um den umfassendenWandel herbeizuführen, der für die Schaffung eines integrativeren undwiderstandsfähigeren Lebensmittelsystems erforderlich ist. In einer Zeit, in derviele Verbraucher mit höheren Lebensmittel- und Energierechnungen konfrontiertsind, setzen wir uns auch dafür ein, ihnen wohlschmeckende, qualitativhochwertige, nährstoffreiche und nachhaltig erzeugte Tiefkühlkost zu einemerschwinglichen Preis anzubieten."2021 Wirkungsbericht HighlightsBessere Ernährung Nomad Foods setzt seine Innovationen fort, um neueMeilensteine in wichtigen Bereichen wie der Ernährung zu erreichen: 92 % seinerProdukte gelten jetzt als gesündere Mahlzeiten (Healthier Meal Choice - HMC).Der Nettoumsatz mit gesünderen Mahlzeiten ist seit 2017, als das Unternehmen