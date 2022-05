Highlander Partners gibt den Verkauf von Rotometal bekannt

Rotometal mit Sitz in Świebodzin, Polen, entwickelt und produziert maßgeschneiderte Produkte für die Druck- und Converting-Industrie. Die Magnet- und Druckzylinder von Rotometal sind wichtige Präzisionswerkzeuge für Hersteller von Etiketten für Konsumgüter. Dank seines einzigartigen technischen Know-hows, seines innovativen und einzigartigen Produktangebots und seiner über viele Jahre gewachsenen engen Kundenbeziehungen konkurriert das Unternehmen erfolgreich mit den weltweit größten Anbietern in seinem Marktsegment. Rotometal ist der führende Hersteller von Rotationswerkzeugen für Druckmaschinen in Polen mit einem bedeutenden Marktanteil in Europa und einem raschen internationalen Wachstum.

WARSCHAU, Polen, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P. („Highlander"), ein führendes mittelständisches privates Investmentunternehmen mit Sitz in Dallas, Texas, und Niederlassungen in Mitteleuropa, gab heute den Verkauf seines Portfoliounternehmens Rotometal („Rotometal" oder das „Unternehmen") im Rahmen eines Management-Buyouts unter der Leitung von Grzegorz Dołbniak, dem derzeitigen CEO von Rotometal, bekannt.

Highlander erwarb 2017 eine Mehrheitsbeteiligung an Rotometal und tätigte erhebliche Investitionen in neue und innovative Produkte, erweiterte die Produktionskapazitäten und baute ein neues internationales Vertriebsteam auf, das die wichtigsten Märkte in Europa, den USA und Asien direkt abdeckt. Im Jahr 2019 hat Rotometal Grzegorz Dołbniak als CEO eingestellt. Während seiner Amtszeit hat er ein stetiges Wachstum erzielt und das EBITDA nahezu verdoppelt, trotz der Auswirkungen von Covid-19 auf Rotometal und seine Kunden.

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Transaktion und darüber, dass Grzegorz zum Mehrheitsaktionär werden konnte. Wir sind beeindruckt von den Leistungen, die er und sein Team in den letzten drei Jahren erbracht haben, und wir haben während der Zeit, in der wir Eigentümer sind, stark in das Unternehmen investiert, um Rotometal für weiteres Wachstum und Erfolg zu positionieren. Es ist sehr befriedigend, ein so erfolgreiches Ergebnis zu sehen", sagte Jeff L. Hull, Präsident und CEO von Highlander.

„Wir könnten uns nicht mehr für Grzegorz und sein Team freuen. Sie haben unglaubliche Arbeit geleistet, um Rotometal zu einem führenden Unternehmen in Mitteleuropa zu machen, und wir wünschen ihnen alles Gute für das weitere Wachstum des Unternehmens", fügte Artur Dzagarow, Managing Partner des Highlander Partners Central Europe - Poland Büros, hinzu.

Clifford Chance (cliffordchance.com) war der Rechtsberater von Highlander bei der Transaktion.

Informationen zu Rotometal

Die Hauptprodukte von Rotometal sind maßgeschneiderte Magnet- und Druckzylinder, die an die Druck- und Verarbeitungsindustrie verkauft werden. Das Unternehmen ist an einem einzigen Standort in Świebodzin, Polen, tätig und beschäftigt 160 Mitarbeiter. Rotometal wurde 2006 gegründet und verkauft seine Produkte an Kunden in der ganzen Welt, darunter in den USA, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika.

Informationen zu Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. ist eine in Dallas ansässige private Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen in bestimmten Branchen, in denen die Direktoren des Unternehmens über umfangreiche Betriebs- und Investitionserfahrung verfügen. Highlander Partners verfolgt einen Buy-and-Build-Investitionsansatz, bei dem Werte geschaffen werden, indem Unternehmen sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Übernahmen unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.highlander-partners.com