OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zum DGB:

"Was für Zeiten: Die rasante Transformation der Arbeitswelt, Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, gestörte Lieferketten, massive Inflation, eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich - es sind gewaltige Probleme und Herausforderungen, denen sich die Gewerkschaften und die neue DGB-Chefin Yasmin Fahimi stellen müssen. Fahimi schreckt das nicht. Selbstbewusst und kämpferisch tritt die Sozialdemokratin ihr neues Amt an. Ein Kuschelkurs ist von ihr nicht zu erwarten. Da ist zum Beispiel das Thema Inflation. "Wir lassen uns nicht den Unsinn einer Lohn-Preis-Spirale wegen der grassierenden Inflation aufquatschen", wettert sie. Soll heißen: Die zuletzt zurückhaltenden Gewerkschaften wollen wieder deutlich mehr Geld sehen."/al/DP/men