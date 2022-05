FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu möglichen Reformen in der EU:

"Vielleicht lehrt der Krieg in der Ukraine die Europäer, die so gern an "Brüssel" herummäkeln, etwas mehr zu schätzen, was sie an der Integration haben. Die EU wurde nicht als eine Gurkenkrümmungsgemeinschaft gegründet, wozu sie in der öffentlichen Debatte oft abgestempelt wurde. Ihr Hauptzweck besteht darin, genau die Zustände in Europa zu überwinden, die Putin herbeibomben will. Immerhin gelingt ihr das inzwischen nicht nur im Westen, sondern auch im Osten des Kontinents. Dort und im Norden ist man mit dem Erreichten so zufrieden, dass man keine Vertragsreform will. Dass das an einem solchen Festtag nicht unterging, gehört zu den Stärken der EU. Und unberechtigt ist dieser Einspruch nicht. (...) Reformen sollten kein Selbstzweck sein. Gerade in der Ukrainekrise hat die EU bewiesen, dass sie handlungsfähig ist."