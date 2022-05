Baebies arbeitet mit Medical Horizons zusammen, um die SEEKER-Plattform für Neugeborenen-Screening nach Italien zu bringen

FLORENZ, Italien, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Baebies, ein in der Wachstumsphase befindliches Medizintechnikunternehmen, das innovative Produkte für die Früherkennung von Krankheiten und multifunktionale Diagnosetests für Kinder und Erwachsene entwickelt, gab heute in Zusammenarbeit mit dem Medizintechnikanbieter Medical Horizons bekannt, dass Neugeborene in Italien mit der Baebies SEEKER -Plattform untersucht werden.

Das Labor für Neugeborenen-Screening, klinische Chemie und Pharmakologie am Meyer-Kinderkrankenhaus in Florenz ist das erste Labor in Italien, das Neugeborene auf lysosomale Speicherkrankheiten (LSDs) einschließlich Pompe-Krankheit, Mukopolysaccharidose Typ I, Fabry und Gaucher auf der SEEKER-Plattform untersucht.