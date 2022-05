Am Montag hatte sich der Stimmungsindikator des Analysehauses Sentix zum dritten Mal in Folge verschlechtert. Der Sentix-Indikator weist eine ähnliche Methodik wie die ZEW-Konjunkturerwartungen auf./bgf/zb

Am Dienstag veröffentlicht das Mannheimer Forschungsinstitut ZEW seine monatlichen Konjunkturerwartungen. Nachdem der Indikator im März wegen des Ukraine-Kriegs in historischem Ausmaß eingebrochen und im April weiter gefallen war, wird für Mai mit einer erneuten Eintrübung gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0575 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Das Ende April markierte Fünfjahrestief liegt etwa einen Cent tiefer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0559 Dollar festgesetzt.

