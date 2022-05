Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine fürchten deutlich weniger ostdeutsche Firmen um ihr Überleben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Ifo-Instituts, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



Demnach fühlten sich April 6,2 Prozent der befragten Unternehmen in ihrer Existenz bedroht. Damit halbierte sich der Anteil im Vergleich zur letzten Umfrage vom Januar 2022 (13,9 Prozent). "Dies sind erfreuliche Nachrichten - die Aufhebung der Corona-Beschränkungen hilft den Unternehmen", sagte Joachim Ragnitz, Vize-Chef der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts.





"Dagegen scheinen die russische Attacke gegen die Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen im Moment nicht existenzbedrohend zu sein." In der ostdeutschen Industrie lässt hingegen die Sorge kaum nach. Hier gaben noch 7,8 Prozent der Firmen an, um ihr Fortbestehen zu fürchten (Januar: 9,9 Prozent)."Bei einigen Unternehmen dürften sich die Kriegsfolgen stark bemerkbar machen", sagte Ragnitz. "In der ostdeutschen Industrie spielen russische Gas- und Ölimporte traditionell eine wichtige Rolle." Die Raffinerien in Schwedt/Oder und Leuna bekommen ihr Öl vorwiegend aus Russland und beliefern ganz Ostdeutschland mit Kraftstoffen.Bei den Dienstleistern und im Handel ging die Zahl der Unternehmen, die sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, deutlicher zurück. Dies dürfte vor allem auf das Abklingen der Pandemie und die Aufhebung der staatlichen Beschränkungen zurückzuführen sein.