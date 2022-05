CMC Espresso Turnaround-Tuesday voraus?

Gemäß der Statistik könnte nach dem tiefroten Wochenstart an den Börsen in Frankfurt und New York heute der sogenannte „Turnaround Tuesday“ anstehen.

