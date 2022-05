Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) führt die Top-20-Liste an, gefolgt vom Amundi ETF DAX UCITS ETF DR. Verglichen mit den Vorwochen ein wiederholter Platztausch. Aufgestiegen vom zehnten auf den siebten Platz ist der iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc). Weiter nach unten geht es dagegen für den iShares Global Clean Energy UCITS ETF: Der börsengehandelte Fonds für erneuerbare Energien fiel auf den zehnten Platz. Tiefer Fall für den Xtrackers DAX UCITS ETF 1C: von Position sechs auf fünfzehn. Hier die meistgehandelten ETFs beim Smartbroker der letzten Börsenwoche:

Welche ETFs wurden bei unserem Smartbroker in der vergangenen Börsenwoche am meisten gehandelt? Das sind die Top-20-ETFs des Smartbrokers!

Börsengehandelte Fonds Smartbroker Top-20-ETFs: Die Auf- und Absteiger in der vergangenen Börsenwoche

