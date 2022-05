TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag durchwachsen tendiert. Angesichts der hohen Verluste an der Wall Street hielten sie sich aber vergleichsweise gut. Wieder steigende US-Futures federten die Kursentwicklung in Asien ab.

Marktteilnehmer äußerten die Hoffnung, dass sich bei den gebeutelten US-Technologiewerten eine Erholung vorbereitet. Jochen Stanzl, Analyst des Brokers CMC Markets, machte an der Nasdaq "eine nicht ganz unbedeutende technische Unterstützung" aus. "Auch wenn daraus kein Boden werden muss, das theoretische Potenzial für eine technische Gegenbewegung ist vorhanden", so Stanzl. Zudem setzten die Ölpreise ihre am Vortag eingeläutete Korrektur fort.