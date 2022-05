An den weltweiten Märkten sehen Anleger aktuell nur noch Risiken. Es herrscht offenbar eine „Sell all“-Stimmung, wo alles, was Risiko mit sich bringt, aus Angst vor möglichen weiteren Verlusten abverkauft wird. Beim Dax geht es nach dem missglückten Versuch am vergangenen Donnerstag, den Abwärtstrend seit Jahresanfang zu überwinden, zum Auftakt weiter abwärts. Große Unsicherheitsfaktoren bleiben die Auswirkungen der Pandemie-Einschränkungen in China, die Situation in der Ukraine und die eventuell unterschätze Inflation. Laut den Experten der Berenberg Bank ist eine Lösung von Putins Krieg nicht in Sicht und außerdem hätten sich die chinesischen Konjunkturdaten deutlich abgeschwächt.

Zum Chart

Erstmals seit zwei Monaten stand der deutsche Aktienindex Dax wieder unter der Marke von 13500 Punkten, was nahe am Mittelpunkt des Inline-Optionsscheins bei 14000 Punkten liegt. Der Kurs näherte sich aber aktuell dem vom Ukraine-Krieg geprägten Tief von Anfang März bei 12425 Punkten. Etwas Hoffnung legen einige Börsianer in die laufende Berichtssaison der Unternehmen, aber auch hier entwickelten sich am Montag keine positiven Kurstreiber. Infineon konnte von erneut erhöhten Jahreszielen nicht profitieren. Laut dem Analysten Janardan Menon von Jefferies wird bei Infineon ein Abschwung im kommenden Geschäftsjahr eingepreist. Sollte es bei den großen Belastungen für den Aktienmarkt wie dem Krieg in der Ukraine, dem Corona-Lockdown in China oder der steigenden Inflation neue negative Meldungen geben, könnten die Kurse weiter rasant abrutschen. Neue Orientierungsmarken auf der Unterseite wären dann die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und eine Etage tiefer das Jahrestief in Form von 12.438 Zählern, was noch oberhalb der Knock-Out-Grenze bei 11500 Punkten liegt.