- Der Anbieter für Videotechnologie Milestone Systems steigert seinen Vorjahresumsatz um 12 Prozent und erzielt 2021 einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. - Das Unternehmen setzt in seiner Wachstumsstrategie vor allem auf qualifizierte Mitarbeitende.

Der Anbieter für Videotechnologie Milestone Systems hat das Jahr 2021 mit einem Rekordumsatz von 1,1 Milliarden Dänischen Kronen (DKK) bzw. rund 150 Millionen Euro abgeschlossen. Der Umsatzanstieg ist auf starke Partnerbeziehungen, Produkteinführungen und gezielte Anstrengungen in der gesamten Organisation zurückzuführen. Der Umsatz 2021 ist das dritte Jahr in Folge, in dem Milestone mehr als 1 Milliarde Dänische Kronen umsetzt.



Zwölfprozentige Steigerung des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr

Milestone Systems, ein führendes Unternehmen im Bereich der datengesteuerten Videotechnologie, verzeichnete einen Umsatz von 1,1 Milliarden DKK, was einer Steigerung von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Neue Produkteinführungen und Kund:innen, die ihre Sicherheitsinfrastruktur installieren oder ausbauen wollen, führten u.a. zu diesem Umsatzwachstum. Darüber hinaus setzten Schlüsselindustrien verstärkt auf Videotechnologie, die über den Sicherheitsbereich hinausgeht, um z.B. Untersuchungen mit intelligenten Analysen durchzuführen, Geschäftsprozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern.



" 2021 war ein erfolgreiches Jahr für Milestone Systems. Unsere branchenführende Videomanagement-Plattform ist sehr gefragt, und unser Team hat eine erstklassige Leistung erbracht. Dies führte zu einem erheblichen Umsatzwachstum trotz anhaltender Covid-Restriktionen und Lieferengpässen in mehreren Märkten. Der Umsatz wurde auch durch die kontinuierliche Erweiterung unseres Kundenstamms, starke Fortschritte im Gastgewerbemarkt sowie neue Branchenentwicklungen im Bereich Smart Cities angekurbelt. Wir freuen uns darauf, unser Angebot in Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen und Partner:innen weiterzuentwickeln ", sagt Thomas Jensen, CEO von Milestone Systems.