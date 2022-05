Fraport-Konzern steigert operative Kennzahlen im ersten Quartal 2022 deutlich

Frankfurt (ots) - Steigende Passagiernachfrage bringt deutlichen Zuwachs beim

Konzern-Umsatz / Operatives Ergebnis (EBITDA) wächst um mehr als 75 Prozent auf

70,7 Millionen Euro / Schulte: "Trotz Unsicherheiten im Markt ist Erholung der

Passagiernachfrage stabil."



Die Geschäftsentwicklung des Flughafenbetreibers Fraport war in den ersten drei

Monaten des Jahres weiter durch die Corona-Pandemie und erste Auswirkungen des

russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geprägt. Getragen von der dennoch

anhaltenden Passagiererholung stieg der Konzern-Umsatz im ersten Quartal 2022 um

40 Prozent. Noch stärker legte das operative Ergebnis (EBITDA) auf 70,7

Millionen Euro (plus 75,9 Prozent) zu. Das Konzern-Ergebnis lag geprägt von

Sondereffekten bei minus 118,2 Millionen Euro.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG: "TrotzOmikron-Virusvariante und neuen geopolitischen Unwägbarkeiten verreisen wiederdeutlich mehr Menschen mit dem Flugzeug. Die Fluggastzahlen steigen konzernweitund so konnten wir unser operatives Ergebnis im ersten Quartal des laufendenJahres deutlich verbessern. In Frankfurt stimmen uns die guten Buchungszahlenfür den Sommer weiter optimistisch, dass wir auf Jahressicht etwa 55 bis 65Prozent der Passagierzahlen des Vor-Corona-Niveaus sehen werden. Gleichwohlbeeinflusst der Ukraine-Krieg, den wir nach wie vor auf das Schärfsteverurteilen und der durch nichts zu rechtfertigen ist, auch unser Geschäft. Diedamit verbundene hohe Teuerungsrate spüren auch wir. Dennoch planen wir für dasGesamtjahr weiterhin eine klar positive Geschäftsentwicklung und bestätigen dengegebenen Ausblick."Belebung der VerkehrsentwicklungLediglich zu Jahresbeginn dämpfte die Ausbreitung der Omikron-Variante desCoronavirus die Passagiernachfrage an vielen Konzernflughäfen. Die weiterenLockerungen von Reisebeschränkungen stützten die überwiegend anhaltende Erholungder Fluggastzahlen im Fraport-Konzern. Den Flughafen Frankfurt nutzten in denersten drei Monaten 7,3 Millionen Fluggäste - ein Plus von mehr als 100 Prozentim Vergleich zum ersten Quartal 2021. Das Cargo-Volumen sank dagegen um achtProzent auf 511.155 Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang basiert unteranderem auf den anhaltenden Lockdowns in China aufgrund der Corona-Pandemiesowie verringerten Luftraumkapazitäten infolge des Ukraine-Kriegs. An deninternationalen Konzernflughäfen setzte sich die positive Passagierentwicklungfort. Bis auf die beiden brasilianischen Flughäfen (plus 68 Prozent), Antalya(plus 82,5 Prozent) und Samos (plus 95,2 Prozent) legten im Ausland dieMehrheitsbeteiligungen der Fraport AG über 100 Prozent im Vergleich zum ersten