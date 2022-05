München (ots) -



93 Prozent der Halter*innen von E-Auto haben eine VollkaskoversicherungFast jede*r Halter*in eines Elektroautos hat eine Vollkaskoversicherung - 93Prozent besitzen diesen Schutz. Auch Hybride werden überdurchschnittlich häufigvollkaskoversichert (85 Prozent). Am geringsten ist der Anteil bei denHalter*innen von Benzinern. Nur 33 Prozent aller zugelassenen Benziner besitzenden umfassenden Vollkaskoschutz."Elektrofahrzeuge und Hybride sind häufiger vollkaskoversichert, da sie imSchnitt viel jünger sind und deswegen über einen höheren Zeitwert verfügen" ,sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "EineVollkaskoversicherung ist immer dann sinnvoll, wenn Halter*innen das Auto nacheinem Totalschaden aus eigenen Mitteln nicht ersetzen können."Kfz-Vollkasko versichert selbstverschuldete Schäden am eigenen FahrzeugDie Kfz-Vollkaskoversicherung kommt für selbstverschuldete Unfallschäden ameigenen Pkw auf. Darüber hinaus beinhaltet die Vollkasko alle Leistungen derTeilkasko, dazu zählen Schäden durch, Diebstahl, Brand, Unwetter, Wildunfälleund Marderbisse. Vandalismusschäden werden ebenfalls versichert.Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und Vertragsverwaltung im digitalenKundenkontoBei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten über 300CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, E-Mail und Chat. Zudemwerden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durchunseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwaltenKund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie dieseabgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- undLeistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz optimieren undgleichzeitig sparen.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz undKund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen ausüber 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern,mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbieternfür DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik,Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie diepersönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innenkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Maria Trottner, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,maria.trottner@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/5217710OTS: CHECK24 GmbH