Auf der Zinsseite bestätigt die laufende Normalisierung der Geldpolitik den Diskurswechsel angesichts des Inflationsdrucks (IWF-Prognose für 2022: 5,7 % für die Industrieländer) und erklärt den Anstieg der 10-jährigen Zinsen, die in den USA bereits bei 3 % und in Frankreich bei 1,5 % liegen.

05.05.2022 - Die Aktienmärkte blieben im April durch die internationale Lage geschwächt. Die Indizes fielen im Monatsverlauf in Europa um -1,2% für den Stoxx 600, in den USA um -9% für den S&P 500 und um -13% für den Nasdaq, wobei letzterer besonders durch die Reaktion der Aktien von Amazon (-24%), Google (-18%) und Netflix (-49%) auf ihre jüngsten Gewinnveröffentlichungen belastet wurde. Es scheint, als würden die Anleger die Preise für riskante Anlagen anpassen, um zu berücksichtigen, dass die beiden Motoren, die die Märkte nach oben treiben, ins Stocken geraten sind: sinkende Zinsen und steigende Gewinne.

Was die Sorgen um die Gewinne angeht, so sind es offensichtlich die durch den Krieg in der Ukraine und die Umsetzung der Null-Covid-Politik in China ausgelösten Konjunkturabschwächungen, die einen weltweiten Angebotsschock befürchten lassen, dessen Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Jeder von uns ist bereits mit den steigenden Rohstoffpreisen (Weizen, Nickel, Öl, Gas) konfrontiert und das Vertrauen der Haushalte wird dadurch erschüttert.



Einige beginnen, von einer möglichen Rezession in Europa zu sprechen. Der IWF erwartet in seiner jüngsten Veröffentlichung ein weltweites Wachstum von 3,6 % (bisher 4,4 %). Diese Unsicherheiten traten auf, als die Bewertungen der Unternehmensgewinne vor allem in den USA über ihrem langfristigen historischen Durchschnitt lagen, was die Korrektur von -13,3 % seit Jahresbeginn für den S&P 500 und -21 % für den Nasdaq erklärt. Die Bewertungsmultiplikatoren für diese Gewinne wurden also größtenteils angepasst, aber es bleibt zu beobachten, wie sich diese Gewinne in den kommenden Monaten entwickeln werden.





