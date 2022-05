Zalando, BASF, Delivery Hero – Trendwende oder technische Gegenreaktion?

Die Beruhigung am US-Anleihemarkt sorgt mit einem Tag Verzögerung heute für grüne Vorzeichen sowohl beim Deutschen Aktienindex als auch bei den Futures, die auf eine positive Eröffnung an der Wall Street hindeuten. Gestern stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe zunächst über die Marke von 3,2 Prozent, gab dann aber wieder nach. Kann der Zinsanstieg auch in den kommenden Tagen gebremst werden, besteht die Chance auf eine Bodenbildung vor allem bei den stark überverkauften Technologiewerten, was auch den Gesamtmarkt stabilisieren dürfte. Am Abend besprechen wir das schwierige Marktumfeld im Webinar - hier geht’s zur Anmeldung. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.